«Спартак» может пополнить состав еще одним защитником

Защитник Томаш Тавареш, который проводит сезон-2024/25 на правах аренды в австрийском клубе ЛАСК, может досрочно вернуться в московский «Спартак». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 23-летний футболист не поехал с ЛАСКом на зимние сборы — руководство австрийцев пытается договориться с москвичами о досрочном расторжении арендного соглашения.

Текущий контракт Тавареша со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне австрийской Бундеслиги южноамериканец провел три матча.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее «Барселона» оказалась в ярости от решения по Винисиусу.