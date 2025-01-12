Главный врач «Спартака» рассказал, о состоянии игроков после отпуска

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал, в каком состоянии вернулись футболисты команды после отпуска, передает «Чемпионат».

«Практически все игроки начали прохождение специалистов. По итогу обследования мы получаем результаты и проводим анализ. Дальше с тренером по физподготовке будет формироваться программа для сборов», — сказал Козлов.

В статусе лидера Российской премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее новый спортивный директор «Спартака» назвал причину перехода в московский клуб.