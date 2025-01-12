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На официальном сайте СКА болельщику продали билеты на места, которых не существует

Baza: болельщик купил билеты на матч ХК СКА на места, которых не существует
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Александр Гальперин/РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина купил два билеты на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА на матч против подмосковного «Витязя», но оказалось, что места, которые были указаны в билетах, не существует, передает Telegram-канал Baza.

Встреча состоялась 5 января. Мужчина хотел сделать подарок маме, которая приезжала в Санкт-Петербург, купив билеты на хоккей. Семья успешно прошла билетный контроль и отправилась искать свои места, указанные в билетах. Но таких мест на арене не оказалось.

Мужчина обратился к стюардам, а те отправили его к администратору, который пришел на свое рабочее место только через 50 минут, когда игра уже началась. Администратор предложил семье сесть на свободные места. К тому моменту уже прошла половина игры.

Молодой человек попросил оформить возврат средств, но администратор ответил, что бланки для возврата у него кончились, и вообще, такие вопросы решаются через сайт и техподдержку. Мужчина утверждает, что в такой ситуации оказались еще 8 человек.

Ранее тренер СКА Роман Ротенберг попросил прощения у журналистов.

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