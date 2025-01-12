Фигуристы из России взяли все золотые медали на соревнованиях в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске завершились соревнования по фигурному катанию в рамках IV Российско-китайских зимних игр.

По итогам первого дня лидерами стали фигуристы из России.

В ритм-танце выиграла пара Елизавета Малеина и Матвей Самохин, вторые – Арина Горшенина и Илья Макаров, а третье место за китайскими фигуристами Инь Шаньцзе и Ян Шижуй.

Также в одиночных соревнованиях среди мужчин по итогам короткой программы первое место занял Эдуард Карартынян, второе – Вадим Воронов, а третье – Никита Сарновский.

В соревнованиях спортивных пар в короткой программе первое место заняли Таисия Щербинина и Артем Петров, второе – Вероника Меренкова и Даниль Галимов, а третье – китайская пара Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян.

Российские фигуристки София Дзепка, Агата Петрова и Анна Ляшенко также заняли тройку лидеров.

По итогам второго дня итоговые результаты немного изменились. В одиночных соревнованиях первым стал Вадим Воронов, вторым – Никита Сарновский, а бронзу взял Эдуард Карартынян.

В соревнованиях пар по итогам двух дней лидерство осталось за Таисией Щербининой и Артемом Петровым, серебро взяла китайская пара Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян, а бронзу — Вероника Меренкова и Даниль Галимов.

У юниорок в одиночном катании все осталось без изменений.

Всего в соревнованиях по фигурному катанию на IV Российско-китайских зимних молодежных играх приняли участие 14 российских спортсменов: по 3 представителя одиночного катания (девушки, юноши) и по 2 спортивные и танцевальные пары.