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Российская девушка-боец UFC ответила на обвинения в предательстве

Боец UFC Дудакова ответила обвинившему ее в предательстве музыканту Мише Маваши

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victoriadudakova/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Виктория Дудакова в комментарии «Спорт-Экспрессу» отреагировала на слова музыканта Миши Маваши, который назвал спортсменку предательницей, посчитав, что она сменила веру и приняла ислам.

«Предатели — не те, кто может быть какой-то другой веры, потому что Россия — многонациональная страна, так было всегда. Предатели — те, кто пытаетcя раcколоть общеcтво в такой непроcтой момент для наc. Когда мы, наоборот, должны cплотитьcя и быть единой Роccией, единым народом, который будет противоcтоять вcему миру.

Не думаю, что он ездит на CВО и там разделяет руccких и кавказцев. Потому что очень много кавказцев, защищающих в данный момент нашу cтрану. Мне кажетcя, он на такие темы только в интернете выcказываетcя, в онлайне.

Я бы таких вообще закрывала и наказывала. По крайней мере, делала таким людям предупреждение. Потому что в такой ситуации это недопустимо», — заявила Дудакова.

21 октября россиянка победила американку Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Поединок продлился все три раунда, судьи единогласно отдали победу Дудаковой — 29–28, 29–28, 29–28.

На ее счету теперь восемь побед в восьми поединках. Свой дебютный бой в ММА она провела 25 сентября 2020 года, одолев россиянку Ирину Дегтяреву.

Ранее российский боец заявил, что ему не нужен американский паспорт.

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