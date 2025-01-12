17-летняя Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева вышла во второй круг Australian Open.

В матче первого круга Андреева обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову.

Встреча, которая продолжалась 1 час 36 минут, завершилась со счетом 6:3, 6:3.

Во втором круге Андреева встретится с победительницей противостояния Моюка Утидзима (Япония) — Магда Линетт (Польша).

Australian Open стартовал 12 января. Турнир продлится до 26 января.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее легендарный российский экс-теннисист назвал фаворитов Australian Open.