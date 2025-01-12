Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ с 20+ голами в 20 и более сезонах

Игрок «Вашингтона» Овечкин стал третьим в НХЛ с 20+ голами в 20 и более сезонах

Российский хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин стал третьим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 20+ голами в 20 и более сезонах.

Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче против «Нэшвилла» (4:1). Россиянин забрасывал больше 20-ти шайб в каждом из своих 20-ти сезонов в НХЛ. По этому показателю он сравнялся с Роном Фрэнсисом. Рекордсменом по этому показателю является Горди Хоу (22 сезона).

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Благодаря своей предпоследней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет на своей площадке с »Анахаймом». Встреча состоится 15 января. Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин броском выбил лезвие из конька хоккеиста «Монреаля».