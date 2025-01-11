«Я плакала каждый день»: 11-я ракетка мира рассказала о серьезной болезни

Американская теннисистка Даниэль Коллинз, которая занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), призналась, что врачи диагностировали у нее эндометриоз. Ее слова приводит TheTennisLetter в социальной сети X.

«Мне нелегко жить с осознанием этого, были дни, когда я плакала каждый день и сходила с ума… Непросто. Конечно, я могу попытаться начать что-то делать. Но физические проблемы, которые появляются во время беременности, в моем случае будут еще тяжелее», — заявила она.

Эндометриоз — процесс, который может вызывать сильную боль в тазовой области и затруднять наступление беременности.

Коллинз — финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2022); победительница пяти турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде); финалистка Кубка Федерации (2018) в составе национальной сборной США.

Свой ближайший матч американка проведет на Открытом чемпионате Австралии. В рамках первого круга 13 января она сыграет с представительницей Украины Дарьей Снигур.

Ранее Евгений Кафельников затруднился оценить перспективы Даниила Медведева на Australian Open.