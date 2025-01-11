«Для меня загадка»: Кафельников о шансах Медведева на Australian Open

Олимпийский чемпион в одиночном разряде Евгений Кафельников признался, что не может точно оценить шансы российского теннисиста Даниила Медведева на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Его слова приводит «Советский спорт».

«Не могу сказать, насколько реалистично для Медведева добиться успеха на Australian Open. Способен ли он снова дойти до финала, это для меня загадка. Игровой практики у него не было в первых двух неделях. Поэтому я точно затрудняюсь оценить его перспективы», — заявил он.

В первом матче на турнире Большого шлема Australian Open Медведев сыграет с представителем Таиланда Касидитом Самреем, который занимает 414-ю строчку.

Медведев — победитель одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2021), финалист пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023 годов, Открытый чемпионат Австралии — 2021, 2022 и 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года. На его счету также 20 побед в одиночном разряде на турнирах серии Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее стало известно имя второго ребенка теннисиста Медведева.