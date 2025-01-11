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«Металлург» одержал восьмую победу подряд

«Металлург» дома выиграл у «Трактора» в матче КХЛ
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Телеграм-канал «ХК «Металлург»»

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске, завершилась со счетом 5:3. В составе победившей команды отличились Дмитрий Силантьев, Алексей Маклюков, Игорь Гераськин, Даниил Вовченко и Роман Канцеров. За «Трактор» в этом противостоянии шайбы забросили Григорий Дронов, Чарльз Робинсон и Виталий Кравцов.

Для магнитогорской команды эта победа стала восьмой подряд. «Металлург» идет на третьей строчке в Восточной конференции КХЛ, набрав 56 баллов. «Трактор» — лидер Востока, в активе команды 59 очков.

В следующей игре «Металлург» 13 января сыграет с «Сочи», «Трактор» в тот же день сразится с «Торпедо».

«Металлург» является действующим чемпионом Континентальной хоккейной лиги. В финале они одержали разгромную победу над ярославским «Локомотивом» в финале плей-офф КХЛ — Кубке Гагарина. «Металлург» победил в четырех матчах подряд и закрыл финальную серию со счетом 4-0.

Ранее НХЛ запустила счетчик голов Александра Овечкина до рекорда Уэйна Гретцки.

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