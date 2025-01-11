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«Может, какие-то проблемы»: в России высказались о безголевой серии Овечкина

Тренер Плющев о безголевой серии Овечкина: он живой человек
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Rob Gray/Reuters

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев предположил, что безголевая серия российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина может быть связана с недавно перенесенной травмой. Его слова приводит «Спорт день за днем».

«Хоккей – это игра, а Овечкин – живой человек. Может, у него есть какие-то проблемы, связанные со здоровьем. У нападающего недавно была травма. У нас сначала спрашивают, почему он забивает, а потом, наоборот, почему нет. В хоккей играют живые люди. Предсказать все достаточно сложно», — заявил Плющев.

В ночь на 11 января «Вашингтон» уступил «Монреалю» со счетом 2:3 (ОТ). Овечкин не смог забить. Это уже третий матч подряд, когда звезда «Вашингтона» остается без набранных очков.

Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского форварда Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Благодаря своей последней шайбе он вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Нэшвиллом». Игра пройдет 12 января.

Ранее Овечкин вышел на 30-е место по матчам в НХЛ.

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