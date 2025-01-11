«Пошел он куда подальше»: Губерниев о словах чемпиона мира про примитивную русскую нацию

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев резко ответил на слова чемпиона мира 1972 года в составе Чехословакии Вацлава Недомански, который назвал русских «примитивной нацией». Его высказывание приводит Sports.ru.

«Зачем обращать внимание на заявление какого-то чеха? Пошел он куда подальше, вот и все», – сказал Губерниев.

Недоманский был одним из первых чехословацких хоккеистов, сбежавших из страны. В 1974 году он перебрался в Канаду и стал выступать во Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА) за «Торонто Тороз». За время жизни в Северной Америке он получил канадское гражданство и перестал выступать за сборную родной страны.

Сборная СССР по хоккею 22 раза побеждала на чемпионатах мира и семь раз становилась сильнейшей на Олимпийских играх. В настоящее время сборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF). На счету российской команды пять побед на чемпионатах мира.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее в Госдуме объяснили слова чемпиона мира, оскорбившего Россию.