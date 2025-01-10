«Примитивная нация»: чемпион мира оскорбил народ России

Чемпион мира 1972 года, бывший нападающий сборной Чехословакии Вацлав Недоманский неуважительно высказался о народе России. Его слова приводит чешское издание Idnes.

«По моему мнению, русские, за исключением некоторых выдающихся писателей и композиторов, являются примитивной нацией. Так было всегда, а особенно стало заметно после 1918 года. Там не было никакого уважения к человеческой жизни», — заявил он.

Недоманский сказал, что «мало кто из советских хоккеистов морально был на должном уровне». Сборная СССР по хоккею 22 раза побеждала на чемпионатах мира и семь раз становилась сильнейшей на Олимпийских играх.

В настоящее время сборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF).

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал пункт, без которого России нельзя возвращаться на турниры.