«Незнание»: в Госдуме объяснили слова чемпиона мира, оскорбившего Россию

Депутат Госдумы Российской Федерации и олимпийская чемпионка Светлана Журова объяснила необразованностью слова чемпиона мира 1972 года в составе Чехословакии Вацлава Недомански, который назвал русских «примитивной нацией». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Спорт развеивает различные мифы и предрассудки. А возвращаясь к заявлению Недоманского, то я считаю, что он это сказал лишь от незнания. Конечно, в каждой нации есть те, кто не соответствуют ее уровню, но в большинстве своем это не так», — заявила Журова.

Сборная СССР по хоккею 22 раза побеждала на чемпионатах мира и семь раз становилась сильнейшей на Олимпийских играх. В настоящее время сборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду (IIHF). На счету российской команды пять побед на чемпионатах мира.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал пункт, без которого России нельзя возвращаться на турниры.