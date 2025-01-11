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Экс-игрок ЦСКА рассказал о проблеме команды

Экс-игрок ЦСКА Масалитин: команде нужно омолаживать состав
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ФК «Салют Белгород»

Бывший игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что команде нужно омолаживать состав, передает «РБ Спорт».

»«Нужно омолаживать состав. Взять того же Глебова. То его ставят в состав, то не ставят. Выпускают на последних минутах, чтобы он спасал команду. А как можно спасти, если у тебя нет игровой практики?» — сказал Масалитин.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА может подписать лучшего бомбардира Серии А.

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