Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Футболиста АПЛ задержали по подозрению в записи секса без согласия партнерши

The Sun: игрока АПЛ задержали по подозрению в записи секса без согласия
close
Lee Smith/Reuters

Футболист одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) был задержан прямо во время тренировки своей команды. Об этом пишет The Sun.

По информации источника, причиной для задержания стало то, что женщина обвинила футболиста в записи их сексуальной близости, несмотря на ее просьбы не делать этого. У игрока были изъяты два телефона для проверки. Допрос длился около шести часов, после чего футболиста отпустили из-за того, что сотрудники правоохранительных органов не нашли достаточное количество улик.

Имя футболиста не раскрывается, однако в СМИ указано, что ему меньше 30 лет. Название команды также не разглашается, однако указано, что футболисты были шокированы тем, что на тренировку приехали полицейские, и изначально приняли всю ситуацию за розыгрыш.

«Все находились в недоумении. Игроки были с открытыми ртами», — говорится в сообщении.

Игрок сможет принять участие в третьем туре Кубка Англии, который проходит с 10 по 13 января. В самой команде от комментариев по произошедшему инциденту отказались.

Ранее Владимир Быстров заявил, что договорные матчи разрешены в России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами