Футболиста АПЛ задержали по подозрению в записи секса без согласия партнерши

Футболист одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) был задержан прямо во время тренировки своей команды. Об этом пишет The Sun.

По информации источника, причиной для задержания стало то, что женщина обвинила футболиста в записи их сексуальной близости, несмотря на ее просьбы не делать этого. У игрока были изъяты два телефона для проверки. Допрос длился около шести часов, после чего футболиста отпустили из-за того, что сотрудники правоохранительных органов не нашли достаточное количество улик.

Имя футболиста не раскрывается, однако в СМИ указано, что ему меньше 30 лет. Название команды также не разглашается, однако указано, что футболисты были шокированы тем, что на тренировку приехали полицейские, и изначально приняли всю ситуацию за розыгрыш.

«Все находились в недоумении. Игроки были с открытыми ртами», — говорится в сообщении.

Игрок сможет принять участие в третьем туре Кубка Англии, который проходит с 10 по 13 января. В самой команде от комментариев по произошедшему инциденту отказались.

Ранее Владимир Быстров заявил, что договорные матчи разрешены в России.