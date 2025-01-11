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Роднина: мы потеряли целое поколение спортсменов

Ирина Роднина заявила, что Россия потеряла целое поколение спортсменов
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Сергей Пятаков/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина заявила, что без международных соревнований Россия потеряла целое поколение спортсменов, передает Sport24.

«Естественно, отсутствуя на соревнованиях, мы потеряли часть поколения, а может, и целое поколение. Если лидеры еще выступали на Играх, то второй и третий состав как раз потеряли мотивацию», — сказала Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Ранее Вячеслав Фетисов назвал пункт, без которого России нельзя возвращаться на турниры.

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