Фетисов назвал пункт, без которого России нельзя возвращаться на турниры

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в интервью Metaratings заявил, что Федерация хоккея России не должна соглашаться на возвращение на международные турниры, пока ей не будут принесены извинения.

По его словам, в Международной федерации хоккея (IIHF) сначала должны попросить прощения за то, что было принято решение об отстранении.

«Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение, только потом можно будет вернуться. Просто где-то посоревноваться без флага – это не для наших хоккеистов», — заявил Фетисов.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее России посоветовали не возвращаться в международный спорт без флага и гимна.