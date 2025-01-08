ЦСКА может подписать лучшего бомбардира Серии А

Московский ЦСКА предложил «Ред Буллу Брагантино» продать лучшего бомбардира бразильской Серии А Алеррандро. Об этом сообщает SBT Rio.

По информации источника, руководство красно-синих предложило «быкам» сумму €6 млн за игрока.

На счету Алеррандро, который провел сезон-2024 в аренде в футбольном клубе «Витория», 15 забитых мячей в 34 матчах. Вместе с экс-форвардом «Зенита» Юри Алберто Алеррандро разделил звание лучшего бомбардира турнира.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

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