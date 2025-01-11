Татьяна Тарасова: в этом году все ограничения на участие в международных турнирах будут сняты

Тарасова считает, что в 2025 году будут сняты ограничения на участие в турнирах

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в 2025 году должны быть сняты все ограничения на участие российских спортсменов в международных турнирах, передает Sport24.

«План правительства по снятию всех ограничений для участия наших спортсменов турнирах? Думаю, даже в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты», — сказала Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Ранее в Федерации борьбы разнесли спортсменов, меняющих российское спортивное гражданство.