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В Федерации борьбы разнесли спортсменов, меняющих российское спортивное гражданство

Мамиашвили назвал перебежчиками борцов, меняющих спортивное гражданство
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Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал перебежчиками борцов, которые меняют спортивное гражданство. Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, есть такие, кто в сложное для спорта и страны время даже не поставил никого в известность. Перебежчиков нигде не любили. В этом в том числе есть и наша недоработка. Ну ничего, будем работать», — заявил Мамиашвили.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Ранее для российских борцов смягчили критерии получения нейтрального статуса.

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