В Федерации борьбы разнесли спортсменов, меняющих российское спортивное гражданство

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал перебежчиками борцов, которые меняют спортивное гражданство. Его слова приводит РИА Новости.

«К сожалению, есть такие, кто в сложное для спорта и страны время даже не поставил никого в известность. Перебежчиков нигде не любили. В этом в том числе есть и наша недоработка. Ну ничего, будем работать», — заявил Мамиашвили.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в медальном зачете.

Ранее для российских борцов смягчили критерии получения нейтрального статуса.