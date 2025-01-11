Экс футболист «Спартака» заявил, что игрок команды не готов к трансферу в «ПСЖ»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что футболист красно-белых Манфред Угальде не готов к трансферу во французский «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Была информация, что им интересуется топ-клуб «ПСЖ». Там заиграть не так просто. Угальде просто не готов для такой команды. А в «Спартаке» всё складывается, тут он будет только расти», — сказал Гладилин.

Угальде перешел в «Спартак» год назад и во второй части прошлого сезона не смог забить ни одного мяча в 12 матчах Российской премьер-лиги, один раз отличившись в игре Кубка России против санкт-петербургского «Зенита». Однако с приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее была названа позиция, которую нужно усилить «Спартаку».