Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс футболист «Спартака» заявил, что игрок команды не готов к трансферу в «ПСЖ»

Экс футболист «Спартака» Гладилин: Угальде не готов к трансферу в «ПСЖ»
close
Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что футболист красно-белых Манфред Угальде не готов к трансферу во французский «ПСЖ», передает «Чемпионат».

«Была информация, что им интересуется топ-клуб «ПСЖ». Там заиграть не так просто. Угальде просто не готов для такой команды. А в «Спартаке» всё складывается, тут он будет только расти», — сказал Гладилин.

Угальде перешел в «Спартак» год назад и во второй части прошлого сезона не смог забить ни одного мяча в 12 матчах Российской премьер-лиги, один раз отличившись в игре Кубка России против санкт-петербургского «Зенита». Однако с приходом на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича костариканец забил 15 мячей и сделал две голевые передачи в 18 матчах РПЛ в первой части сезона и является лучшим бомбардиром чемпионата. В ноябре-декабре форвард был признан лучшим игроком лиги.

Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Ранее была названа позиция, которую нужно усилить «Спартаку».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами