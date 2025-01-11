Экс-футболист ЦСКА: хочется, чтобы Россия играла не с папуасами

Экс-футболист ЦСКА Пономарев: хочется, чтобы Россия играла не с папуасами

Бывший игрок московского ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что ему хочется, чтобы сборная России играла с хорошими командами, передает Betonmobile.

«На Новый год надо было загадать допуск сборной России к международным турнирам. Чтобы играли с хорошими командами, а не с папуасами», — сказал Пономарев.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее спортивный юрист назвал сроки возвращения России на международные турниры.