Илья Ковальчук заявил, что никуда не уйдет из хоккея

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук заявил, что не собирается уходить из хоккея, передает «Советский спорт».

«Из хоккея я никуда не уйду точно. В каком буду качестве – покажет время. Игроком? Посмотрим», — сказал Ковальчук.

Ковальчук был представлен в качестве игрока «Спартака» на матче против «Динамо» 5 декабря 2023 года. В регулярном чемпионате он провел 20 матчей, оформив 4+4. В плей-офф нападающий сыграл пять матчей, не отметившись результативными действиями.

Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В 2021 году в составе омского «Авангарда» стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина и решил приостановить свою деятельность как игрока. На данный момент Ковальчук не объявлял о завершении карьеры.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль».

Ранее Ковальчук рассказал, сколько он будет играть в хоккей.