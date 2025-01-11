Футболист рассказал о стереотипах о русских в Швеции

Футболист Курочкин: в Швеции все знают, что они любят водку

Полузащитник Антон Курочкин, выступающий за шведский клуб «Броммапойкарна», рассказал, что в Швеции распространены стереотипы о русских, передает Sport24.

«По происхождению я русский. Но родился-то в Швеции. В Швеции очень распространены стереотипы о русских, все, допустим, знают, что они любят водку. Про Путина тоже часто говорят. А еще — что русские жесткие и сильные духом», — сказал Курочкин.

Курочкин родился 20 июля 2003 года в шведском городе Тролльхеттан. Он является воспитанником шведского «Гетеборга».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее Курочкин заявил, что хочет выступать за сборную России.