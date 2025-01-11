Шведский футболист заявил, что хочет выступать за сборную России

Футболист шведского клуба «Броммапойкарна» Антон Курочкин заявил, что хочет выступать за сборную России, передает Sport24.

«Шесть раз я ездил в тренировочные лагеря юношеских команд Швеции. Я открыт и для России. Если там проявят ко мне интерес, почему нет? Было бы здорово поработать с Карпиным», — сказал Курочкин.

Курочкин родился 20 июля 2003 года в шведском городе Тролльхеттан. Он является воспитанником шведского «Гетеборга».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось о том, что сборная России по футболу может сыграть с двукратными чемпионами мира.