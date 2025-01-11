Лос-Анджелесу могут запретить принимать ОИ-2028

Телеведущий Кирк призвал перенести ОИ-2028 из Лос-Анджелеса в другой город США

Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести ОИ-2028 из Лос-Анджелеса в другой город США. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Олимпиаду. Перенесите ее в Даллас или Майами, чтобы спортсмены со всего мира могли соревноваться в месте, где можно что-то действительно безопасно построить и запустить», — призвал консервативный политический активист.

Кирк является сторонником Республиканской партии США и основателем политической организации «Поворотный момент» (Turning point).

До этого губернатор Калифорнии потребовал найти виновных в том, что водохранилище Сент-Инес вместимостью свыше 400 тыс. кубометров оказалось пустым в день начала пожара в Лос-Анджелесе.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км.

Ранее россиянин из Лос-Анджелеса назвал причиной лесных пожаров в Калифорнии ураганный ветер и рассказал свою историю бегства от огня.