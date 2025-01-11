Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лос-Анджелесу могут запретить принимать ОИ-2028

Телеведущий Кирк призвал перенести ОИ-2028 из Лос-Анджелеса в другой город США
close
Chris Pizzello/AP

Телеведущий Чарли Кирк призвал перенести ОИ-2028 из Лос-Анджелеса в другой город США. Соответствующую запись он разместил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права проводить Олимпиаду. Перенесите ее в Даллас или Майами, чтобы спортсмены со всего мира могли соревноваться в месте, где можно что-то действительно безопасно построить и запустить», — призвал консервативный политический активист.

Кирк является сторонником Республиканской партии США и основателем политической организации «Поворотный момент» (Turning point).

До этого губернатор Калифорнии потребовал найти виновных в том, что водохранилище Сент-Инес вместимостью свыше 400 тыс. кубометров оказалось пустым в день начала пожара в Лос-Анджелесе.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км.

Ранее россиянин из Лос-Анджелеса назвал причиной лесных пожаров в Калифорнии ураганный ветер и рассказал свою историю бегства от огня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами