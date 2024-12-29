Сборная России по футболу может сыграть с двукратными чемпионами мира

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо признался, что пока не ведет переговоры о проведении товарищеского матча против сборной России, но выразил надежду, что договоренность будет достигнута в 2025 году, передает Sport24.

«Сейчас мы не общаемся с российской стороной по поводу матча в следующем году. Дата и место пока не согласованы. Думаю, мы сумеем прийти к решению уже в следующем году», — сказал Алонсо.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что сборная России по футболу может сыграть с Турцией.