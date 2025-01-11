Звезду АПЛ арестовали по подозрению в записи секса без согласия партнерши

The Sun: игрока АПЛ арестовали по подозрению в записи секса без согласия

Звездного футболиста Английской премьер-лиги (АПЛ), имя которого не называется, арестовали во время тренировки команды по подозрению в записи секса без согласия партнерши, передает The Sun.

Сотрудники полиции увезли футболиста на допрос, который продолжался шесть часов. Большинство партнеров футболиста изначально подумали, что это просто розыгрыш.

«Многие звезды изначально подумали, что это розыгрыш, когда два офицера в форме вышли на поле во время тренировки. Все были в недоумении», — заявил источник.

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