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Узбекский талант переходит в «Манчестер Сити»

Романо: узбек Хусанов переходит в «Манчестер Сити» за €40 млн
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Supporterheninois/Wikimedia Commons

Английский «Манчестер Сити» договорился с французским «Лансом» о трансфере 20-летнего защитника Абдукодира Хусанова из Узбекистана. Об этом журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Источник утверждает, что «Ланс» отпустил Хусанова на медосмотр в английский клуб. В случае успешного его прохождения, футболист подпишет контракт до 2029 года, а сумма перехода составит €40 млн.

Также на 20-летнего Хусанова претендовали леверкузенский «Байер», «Наполи», туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хусанов провел 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Хусанов перешел в «Ланс» из белорусского «Энергетика-БГУ» в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать вундеркинда из Бразилии.

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