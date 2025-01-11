Российский тренер оценил перспективы Медведева в 2025 году

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон положительно высказался о перспективах теннисиста Даниила Медведева в 2025 году. Его слова приводит «Советский спорт».

«Во время матчей Медведева трибуны, с которыми он раньше связывался, болеют за него. Сейчас Даниил повзрослел, поумнел, побогаче стал — призовые очень высокие. Ничего не мешает Медведеву стать первой ракеткой в мире», — заявил Камельзон.

В первом матче на турнире Большого шлема Australian Open Медведев сыграет с представителем Таиланда Касидитом Самреем, который занимает 414-ю строчку.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее россиянам запретили покупку билетов на Australian Open.