«Вашингтон» поздравил Овечкина с юбилеем

Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» поздравила нападающего Александра Овечкина с годовщиной капитанства.

«15 лет в качестве нашего капитана», — гласит текст послания россиянину, который был опубликован в соцсетях команды.

4 января «Вашингтон Кэпиталз» в домашнем матче регулярного чемпионата обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 7:4.

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Овечкин вышел на чистое 12-е место среди лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов, набрав 1580 очков и обойдя звездного защитника Рэя Бурка, проведшего почти всю карьеру в «Бостон Брюинз», а также перешедшего в последний день обменов своего заключительного сезона в карьере в «Колорадо Эвеланш» и взявшего с ним Кубок Стэнли. Занимающий одиннадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории Фил Эспозито опережает Александра Великого на десять баллов.

Ранее определился победитель молодежного чемпионата мира по хоккею.