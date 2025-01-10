Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд

ЦСКА разгромно уступил «Куньлуню» в КХЛ
close
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Московский ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 10 января «армейцы» уступили «Куньлуню».

Встреча, проходившая на «Арене Мытищи», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил китайский форвард Цзян Фу — он отличился на 12-й и 24-й минутах, а на последней минуте в пустые ворота забросил канадец Тайлер Граовац.

Это поражение стало четвертым подряд для одного из лидеров Западной конференции. ЦСКА проиграл все матчи в 2025 году: 3 января они уступили СКА (3:6), 5 января «Локомотиву» (1:4), а 7-го — минскому «Динамо» (0:2). Для китайского коллектива, который идет вне зоны плей-офф, напротив, этот успех стал шестым подряд.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА занимает третью строчку с 57 очками после 43 игр, «Куньлунь» идет девятым — 42 балла после 43 встреч.

В феврале 2024-го Международная федерация хоккея (IIHF) года продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет организации продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее российский хоккеист выронил телефон во время матча.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами