ЦСКА проиграл четвертый матч подряд

Московский ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). 10 января «армейцы» уступили «Куньлуню».

Встреча, проходившая на «Арене Мытищи», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Дубль оформил китайский форвард Цзян Фу — он отличился на 12-й и 24-й минутах, а на последней минуте в пустые ворота забросил канадец Тайлер Граовац.

Это поражение стало четвертым подряд для одного из лидеров Западной конференции. ЦСКА проиграл все матчи в 2025 году: 3 января они уступили СКА (3:6), 5 января «Локомотиву» (1:4), а 7-го — минскому «Динамо» (0:2). Для китайского коллектива, который идет вне зоны плей-офф, напротив, этот успех стал шестым подряд.

В турнирной таблице Западной конференции КХЛ ЦСКА занимает третью строчку с 57 очками после 43 игр, «Куньлунь» идет девятым — 42 балла после 43 встреч.

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