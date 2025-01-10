Головин не сыграет в ближайшем матче чемпионата Франции

Российский полузащитник французского «Монако» Александр Головин не сможет помочь команде в ближайшем матче чемпионата страны против «Нанта» из-за повреждения. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В матче за Суперкубок Франции против «ПСЖ» (0:1) Головин покинул поле на 72-й минуте. Наставник команды Ади Хюттер заявил, что россиянин «почувствовал боль в лодыжке».

10 января «монегаски» объявили, что Головин не сыграет в ближайшем туре чемпионата Франции.

В турнирной таблице «Монако» идет на третьем месте. Коллектив набрал 30 очков за 16 матчей и отстает от лидирующего «ПСЖ» на 10 баллов.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года.

Сборная России и российские клубы отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций с 2022 года.

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