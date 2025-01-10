Российская фигуристка родила второго ребенка

Российская фигуристка Сотскова родила второго ребенка, которого назвали Луи. Радостным событием спортсменка поделилась в социальных сетях.

«Добро пожаловать в семью, малыш Луи. Мы тебя очень ждали», — написала Сотскова.

В декабре 2023 года у Сотсковой родилась дочь Вера.

Россиянка завершила профессиональную карьеру и не выступает на международных соревнованиях с 2020 года. В 2021 году фигуристка была дисквалифицирована на десять лет из-за нарушения антидопинговых правил. Ее обвиняли в употреблении фуросемида и подделке медицинских документов.

Сотскова в 2017 году завоевала серебряную медаль финала Гран-при. Дважды фигуристка становилась призеркой чемпионата России: в 2017 году она выиграла бронзу, а спустя год завоевала серебро. Сотскова была третьей фигуристкой из России, выступившей на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее — на тех соревнованиях она заняла восьмое место.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

Ранее Татьяна Тарасова рассказала, когда с России снимут ограничения на участие в международных стартах.