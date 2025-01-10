Тарасова рассказала, когда с России снимут ограничения на участие в международных стартах

Тарасова: думаю, в этом году все ограничения и запреты с России будут сняты

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что все запреты на участие в международных соревнованиях будут сняты с России уже в 2025 году. Ее слова приводит Sport24.

«План правительства по снятию всех ограничений? Я высоко оценю шансы на реализацию этой задачи. Думаю, даже в этом году все ограничения и запреты на наше участие в международных турнирах должны быть сняты», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Международные спортивные организации постепенно допускают россиян к соревнованиям, но в нейтральном статусе.

Ранее Тарасова ответила чешскому хоккеисту на оскорбление России.