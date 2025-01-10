В Европе выразили надежду на скорейшее возвращение россиян

Известный немецкий тренер по лыжным гонкам Маркус Крамер, который семь лет работал старшим тренером сборной России и привел к золотым олимпийским медалям Александра Легкова, Сергея Устюгова и Юлию Ступак, заявил, что иностранные спортсмены соскучились по российским лыжникам на международных соревнованиях. Слова Крамера приводит портал Odds.ru.

«Ситуация с отстранением сборной России? Многие европейские лыжники надеются, что россияне смогут как можно скорее вернуться на Кубок мира», — сказал специалист.

Отечественные лыжники были отстранены от международных соревнований весной 2022 года из-за спецоперации России на Украине.

Крамер официально занимал пост старшего тренера сборной России с 2015 по 2022 год. При этом консультировать ведущих российских спортсменов (например, Александра Легкова и Илью Черноусова) он начал с 2010 года.

Ранее «Вашингтон» исключил россиянина из состава.