Чемпионка US Open отказалась от антисептика из-за страха допинга

60-я ракетка мира, британская теннисистка Эмма Радукану не стала использовать антисептик на Australian Open — 2025 из-за боязни нарушить антидопинговые правила. Слова спортсменки приводит talkSPORT.

«Вчера меня очень сильно покусали муравьи и возникла аллергическая реакция. Все распухло. Кто-то дал мне антисептический спрей, чтобы попытаться облегчить укусы, но я отказалась. Я подумала, что перетерплю, потому что не хочу рисковать», — заявила Радукану.

В прошлом году сразу двое топ-теннисистов попали в допинг-скандал. Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер избежал дисквалификации после положительной допинг-пробы на стероид клостебол, объяснив это тем, что запрещенное вещество было в спрее его массажиста. Спортивный арбитражный суд (CAS) в апреле рассмотрит апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по этому делу.

В прошлом году случилось два громких допинг-скандала: итальянец Янник Синнер избежал дисквалификации после положительной допинг-пробы на стероид клостебол, объяснив это тем, что запрещенное вещество было в спрее его массажиста, а также полька Ига Свентек получила месяц дисквалификации после положительной допинг-пробы на триметазидин из-за загрязненного препарата мелатонина, который она использовала из-за проблем со сном.

В первом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Эмма Радукану сыграет с российской теннисисткой Екатериной Александровой.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее российский вратарь получил прозвище «Путин» за границей.