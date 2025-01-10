Российский вратарь получил прозвище «Путин» за границей

Российский вратарь австрийского футбольного клуба «Штурм» Даниил Худяков получил прозвище «Путин». Об этом сообщает Kleine Zeitung.

«Такие прозвища не подразумевают ничего плохого», — заявил экипировщик команды Шимо Марич, который любит раздавать связанные с национальностью прозвища игрокам, поэтому он дал такое прозвище Худякову.

Контракт Худякова со «Штурмом» рассчитан до лета 2028 года.

Информация о том, что Худяков пополнит состав австрийской команды появилась 22 июня. «Чемпионат» написал, что решается вопрос выезда игрока в Австрию, а рабочее соглашение между российским футболистом и клубом согласован на четыре года.

Свой переход в австрийскую команду россиянин объяснил желанием играть в еврокубках. Рыночная стоимость вратаря оценивается в €1 млн.

21-летний Худяков с 2021 года провел 26 матчей за «Локомотив» в Российской премьер-лиге, но в сезоне-2023/24 ни разу не выходил на поле за «железнодорожников», проигрывав конкуренцию Илье Лантратову. Столичный клуб занял итоговое четвертое место в чемпионате страны.

Ранее тренер сборной России отметил прогресс Худякова.