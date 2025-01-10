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Стала известна цена интервью со стрелком, ставшим мемом на Олимпиаде

L'Equipe: ставший мемом стрелок Дикеч запросил за интервью 30 тысяч евро
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Кадр из видео/Eurosport

Ставший мемом на Олимпиаде-2024 турецкий стрелок Юсуф Дикеч готов дать интервью за €30 тыс. Об этом сообщает L.

«Он очень занят, уже готовится к Играм 2028 года, где, конечно же, будет стремиться к золоту. Юсуф не художник, ему неинтересно давать интервью», — заявил представитель Дикеча Мехмет Али Акгюль.

Также тому, кто захочет взять интервью у 52-летнего турка, нужно будет соблюсти ряд условий: общаться только о спорте, дать перечитать интервью перед публикацией, оставить права на фото за спортсменом.

Серебряный призер Олимпиады-2024 в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в смешанных парах Дикеч стал популярен в интернете после своего выступления, поскольку, в отличие от соперников, не использовал специальные линзы и защиту для ушей. Фото, где он соревнуется в обычной форме и с рукой в кармане, стало вирусным в социальных сетях.

Дикеч является членом спортивного клуба «Жандарма Гюджю» и унтер-офицером турецкой жандармерии в отставке. В 2006 году он установил новый мировой рекорд по стрельбе на 25 метров на чемпионате мира среди военных в Норвегии.

Ранее гимнастка стала призером Олимпиады-2024 благодаря рекламе сыра.

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