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Гимнастка стала призером Олимпиады-2024 благодаря рекламе сыра

Итальянская гимнастка Вилла стала призером ОИ благодаря рекламе сыра

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Mike Blake/Reuters

Гимнастка из Италии Джорджия Вилла смогла завоевать серебряную медаль на Олимпиаде-2024 благодаря рекламе сыра. Она смогла приехать в Париж благодаря помощи своего спонсора, которым является компания, производящая пармезан. Гимнастка часто публикует контент, который демонстрирует ее любовь к этому продукту. Об этом сообщает Telegram-канал «Арсен Версен».

В составе итальянской команды Вилла стала второй в командном многоборье у женщин. Первыми в этом виде стали представительницы Соединенных Штатов Америки.

Олимпийские игры стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. Церемония открытия состоялась на реке Сена. Российские спортсмены, которые выступают на летних Олимпийских играх в нейтральном статусе, участия в церемонии не принимали.

Международный олимпийский комитет (МОК) после начала СВО России на Украине отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований. В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее сообщалось, что выступающая за Францию россиянка завоевала серебро ОИ.

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