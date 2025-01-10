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В Китае наказали баскетболиста за то, что он в чемодане пронес свою девушку в отель

Китайский баскетболист провез свою девушку в отель в чемодане перед игрой
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YuueCc/Weibo

Баскетболист китайского «Гуанчжоу Лунг Лайонс» Чжан Синьлян получил наказание из-за того, что в чемодане вместе с формой пронес в отель свою девушку. Об этом пишет издание Shanghai Daily.

По информации источника, это произошло перед выездным матчем команды против «Циндао Даблстар», который состоялся 5 января в рамках регулярного чемпионата китайской лиги. Синьлян хотел провести время вместе со своей возлюбленной и помочь ей с учебой. О его поступке стало известно после того, как сама девушка в социальной сети Weibo опубликовала новые снимки — на одном запечатлено, как она залезает в чемодан, а на другом она позирует вместе со спортсменом. Позднее снимки были удалены.

Руководство и тренерский штаб «Гуанчжоу Лунг Лайонс» приняли решение отстранить баскетболиста от ближайших матчей из-за его поведения. Пока неизвестно, сколько игр он пропустит. Сам Синьлян принес извинения за произошедшее.

Поединок, перед которым произошел инцидент, закончился со счетом 103:90 в пользу «Циндао Даблстар».

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