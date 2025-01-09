Джокович обвинил организаторов Australian Open в отравлении

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что он отравился во время нахождения в карантинном отеле в Мельбурне в 2022 году. Его слова приводит GQ.

«Меня накормили какой‑то отравленной пищей. Я никогда никому не говорил об этом публично, но по возвращении в Сербию обнаружил, что у меня был очень высокий уровень тяжелых металлов в крови, свинца и ртути», — заявил Джокович.

В январе 2022 года сербский теннисист попал в скандал. Джокович собирался принять участие в Australian Open, но не смог по причине отсутствия вакцинации от COVID-19. Он был помещен в карантинный отель, а позже депортирован из Австралии. Также Джоковичу запретили посещать страну в течение трех лет.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Ранее были названы фавориты Australian Open.