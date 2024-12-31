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Тренера нового чемпиона мира по шахматам из России обвинили во вредительстве

Исполнительный директор ФШР Ткачев обвинил тренера Мурзина во вредительстве
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Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев в интервью ТАСС заявил, что тренер чемпиона мира по рапиду 2024 года Володара Мурзина Михаил Кобалия занимается вредительством.

По его словам, специалист настраивает своего подопечного идти против условий ФШР, требующих подписать профессиональный контракт.

«Мы с середины прошлого года перестроили форму работы с молодыми талантами. На мой взгляд, Кобалия специально идет против этого. С его стороны идет полнейшие противодействие и вредительство. Но жизнь показала, результаты, а не дела, что эти контракты - правильный ход», — заявил Ткачев.

На чемпионате мира по быстрым шахматам (рапиду), который прошел в декабре 2024 года, весь пьедестал заняли российские шахматисты. Победу одержал 18-летний Володар Мурзин, на втором месте оказался Александр Грищук, замкнул тройку лучших Ян Непомнящий. В 2023 году победителем соревнований по рапиду стал норвежец Магнус Карлсен, который был дисквалифицирован с этих соревнований за отказ переодеть джинсы — такая одежда запрещена правилами.

После этого скандала Карлсен принял решение не участвовать в ЧМ по блицу, но позднее передумал. ЧМ по блицу проходит в Нью-Йорке с 26 по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что Магнус Карлсен снова пришел в джинсах на матч чемпионата мира по шахматам.

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