Английский «Манчестер Сити» подпишет контракт с защитником «Ланса» Абдукодиром Хусановым. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Патрик Бергер в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «горожан» улучшило предложение до €50 млн и сделка находится на грани завершения.

Также на 20-летнего Хусанова претендуют леверкузенский «Байер», «Наполи», туринский «Ювентус», дортмундская «Боруссия», мадридский «Реал», «Ньюкасл Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Хусанов провел 13 матчей, в которых не отметился результативными действиями. Хусанов перешел в «Ланс» из белорусского «Энергетика-БГУ» в 2023 году.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать вундеркинда из Бразилии.