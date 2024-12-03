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Клуб Кузяева запретил ребенку вход на стадион

L'Equipe: «Гавр» запретил посещение стадиона 6-летнему болельщику

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Panoramic/Global Look Press

Французский футбольный клуб «Гавр» запретил посещать стадион шестилетнему болельщику. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на L'Equipe.

«Это немного грустно, но мы обязаны применить меры в этом вопросе. Мы должны повысить осведомленность наших болельщиков и показать, что стадион является местом праздника, а не местом для выпуска пара», — заявили в клубе.

Источник утверждает, что во время матча с «Реймсом» в ноябре мальчик бросал с трибуны картонные стаканчики и шарики из бумаги. Предположительно, он делал это в сторону своего друга. Предметы не оказывались на поле, однако делегат матча отметил это в своем отчете, и «Гавр» был оштрафован.

Ребенку ограничен вход на стадион до конца января.

После 13 туров «Гавр» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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