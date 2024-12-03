Клуб Кузяева запретил ребенку вход на стадион

Французский футбольный клуб «Гавр» запретил посещать стадион шестилетнему болельщику. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на L'Equipe.

«Это немного грустно, но мы обязаны применить меры в этом вопросе. Мы должны повысить осведомленность наших болельщиков и показать, что стадион является местом праздника, а не местом для выпуска пара», — заявили в клубе.

Источник утверждает, что во время матча с «Реймсом» в ноябре мальчик бросал с трибуны картонные стаканчики и шарики из бумаги. Предположительно, он делал это в сторону своего друга. Предметы не оказывались на поле, однако делегат матча отметил это в своем отчете, и «Гавр» был оштрафован.

Ребенку ограничен вход на стадион до конца января.

После 13 туров «Гавр» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

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