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Агент объяснил, почему Овечкин не смог забить в двух матчах подряд

Дементьев: Овечкин живой человек, который, так же как и все, устает
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Geoff Burke-Imagn Images/Reuters

Хоккейный агент Алексей Дементьев назвал усталость причиной того, что российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не может забить в двух матчах подряд. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Он столько пропустил игр из-за травмы. Вышел и сыграл на эмоциях. Требовать от него механического исполнения забрасывания шайб ну просто нереально. Он живой человек, который, так же как и все, устает, и иногда что-то не получается», — заявил Дементьев.

9 января Овечкин не забил во втором матче подряд.

39-летний форвард провел на льду 17 минут 55 секунд во встрече против «Ванкувера» (2:1 ОТ), но отличиться не смог. 7 января он также ушел без забитых шайб в матче против «Баффало» (3:4 Б).

До рекорда Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в НХЛ Овечкину осталось 22 гола.

В следующем матче «Вашингтон» дома примет «Монреаль». Эта игра пройдет в ночь на 11 января, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

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