Назван лучший дриблер первой части сезона РПЛ

Сервис РУСТАТ назвал полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьеля Барко лучшим дриблером первой части Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Сообщается, что аргентинец сделал 85 успешных обводок. Также в тройку вошли игрок «Ахмата» Лечи Садулаев (78) и одноклубник Барко Тео Бонгонда (76).

В текущем сезоне Барко сыграл в 19 матчах за «Спартак», забил семь мячей и отдал шесть результативных передач.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства он и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось, что «Зенит» может подписать вундеркинда из Бразилии.