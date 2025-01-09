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Стало известно имя нового главы «Крыльев Советов»

РБК: бывший тульский министр Яковлев возглавит «Крылья Советов»
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев станет председателем совета директоров самарских «Крыльев Советов». Об этом сообщает РБК.

По информации источника, об этом официально будет объявлено после созыва совета директоров, проведение которого запланировано на 10 января. В настоящее время Яковлев, занимающий должность вице-губернатора Самарской области, официально не имеет должности в клубе.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства он и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось, что игрок «Тоттенхэма» потерял сознание в матче с «Ливерпулем».

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