Футбольный тренер Анатолий Байдачный в интервью Legalbet заявил, что российским спортивным организациям не нужно возвращаться на международную арену без национальных атрибутов.

По его словам, Россия в состоянии самостоятельно решить вопрос о собственном возращении на интернациональные соревнования.

«Перед тварями не надо пресмыкаться никогда! Мы их всегда били и будем бить! Будем устанавливать свои правила, хватит их прощать. Россия должна разрешать, будет кто-то с кем-то играть или нет. Я вообще не представляю, как можно без флага на соревнования выходить», — заявил Байдачный.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.

Ранее стало известно имя нового главы «Крыльев Советов».